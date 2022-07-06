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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США хотят запретить ASML экспорт в Китай любых литографических сканеров
Уже давно, но теперь снова вернулись к подобным разговорам.
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Масла в огонь глобальных политических противоречий вчера подлило агентство Bloomberg, которое сообщило о намерениях властей США добиваться полного запрета на поставку в КНР литографических сканеров ASML любого типа. Данный вид оборудования используется при производстве полупроводниковых компонентов, и компания ASML из Нидерландов является почти монопольным поставщиком. С 2019 года, как отмечает Reuters, властями США уже запрещён ввоз в Китай сканеров, предназначенных для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV).

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Источник изображения: ASML

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Пока власти США позволяют ASML поставлять оборудование для более зрелых литографических технологий – по некоторым данным, позволяющее выпускать компоненты, эквивалентные по своим свойствам 10-нм чипам. Контролировать экспорт подобных технологий США имеют право на том основании, что являются их создателями, даже если само оборудование производится в Нидерландах сторонней публичной компанией. Представители ASML, кстати, все эти слухи прокомментировали скупо, заявив, что такие разговоры ходят давно, но очередных действий на этом направлении никто пока не предпринимал.

#китай #санкции #сша #китайские производители #asml
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