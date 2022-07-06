Уже давно, но теперь снова вернулись к подобным разговорам.

Масла в огонь глобальных политических противоречий вчера подлило агентство Bloomberg, которое сообщило о намерениях властей США добиваться полного запрета на поставку в КНР литографических сканеров ASML любого типа. Данный вид оборудования используется при производстве полупроводниковых компонентов, и компания ASML из Нидерландов является почти монопольным поставщиком. С 2019 года, как отмечает Reuters, властями США уже запрещён ввоз в Китай сканеров, предназначенных для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV).

реклама

Источник изображения: ASML

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Пока власти США позволяют ASML поставлять оборудование для более зрелых литографических технологий – по некоторым данным, позволяющее выпускать компоненты, эквивалентные по своим свойствам 10-нм чипам. Контролировать экспорт подобных технологий США имеют право на том основании, что являются их создателями, даже если само оборудование производится в Нидерландах сторонней публичной компанией. Представители ASML, кстати, все эти слухи прокомментировали скупо, заявив, что такие разговоры ходят давно, но очередных действий на этом направлении никто пока не предпринимал.