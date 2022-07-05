Сейчас никто уже не отрицает снижение спроса на ноутбуки и смартфоны массового ценового сегмента, эта тенденция должна позволить частично сократить дефицит полупроводниковых компонентов. По данным DigiTimes, тайваньские контрактные производители чипов вроде той же TSMC не торопятся снижать цены на свои услуги вслед за падением спроса на часть ассортимента продукции.
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По крайней мере, компоненты для потребительской электроники вроде драйверов дисплеев стали пользоваться гораздо меньшим спросом, чем в начале года. Скорее всего, контрактные производители постараются заместить выпадающие заказы производством чипов для других клиентов – например, тех же автопроизводителей. Кроме того, подтолкнувший их к расширению производственных мощностей дефицит заставил серьёзно вложиться в строительство новых линий и корпусов, а потому затраты нужно отбивать. Тарифы на электроэнергию на Тайване для промышленных потребителей в этом месяце повышены на 15%, поставщики материалов и газов тоже взвинчивают цены, поэтому к компаний типа TSMC просто нет возможности демонстрировать в сложившихся условиях «аттракционы неслыханной щедрости».