В недрах китайского ресурса Baidu уже можно найти фотографию слайда из свежей презентации Intel, которая не была предназначена для глаз широкой общественности, но позволяла клиентам компании понять, какие новшества несут процессоры Raptor Lake-S в исполнении LGA 1700, которые должны выйти в четвёртом квартале текущего года.
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О том, что количество экономичных ядер в составе Raptor Lake-S будет увеличено с восьми до шестнадцати, знают многие из наших постоянных читателей. Эти ядра сохранят прежнюю архитектуру Gracemont, а вот восемь производительных ядер перейдут на более современную архитектуру Raptor Cove. Будет увеличен размер кеш-памяти второго и третьего уровней. Появятся новые возможности разгона ядер и памяти.
Процессоры данного семейства обеспечат поддержку не только DDR5-5600, но и DDR4-3200, хотя конечная реализация данной возможности будет определяться производителем материнской платы. Силами чипсета будет реализована поддержка более чем 12 линий PCI Express 4.0, сами процессоры будут поддерживать прежние 16 линий PCI Express 5.0 и четыре линии PCI Express 4.0. На некоторых материнских платах для Raptor Lake-S будет предусмотрен дискретный контроллер интерфейса Thunderbolt 4 семейства Maple Ridge, который обеспечит и совместимость с USB 4.0.