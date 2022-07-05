Возможно, это лишь временный противовес.

Рынок памяти подвержен существенным колебаниям цен, поэтому эксперты привыкли оценивать устойчивость бизнеса её производителей, ориентируясь на динамику прибыли, а не выручки в целом. Предварительные итоги второго квартала Samsung Electronics огласит к концу недели, но на страницах Reuters уже сейчас можно найти прогнозы по величине операционной прибыли компании в отчётном периоде.

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Источник изображения: Samsung

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как ожидают опрошенные Reuters эксперты, операционная прибыль компании вырастет на 15% до $11,2 млрд, обновив установленный в 2018 году квартальный рекорд. Корейский конгломерат специализируется на разных видах продукции, но на долю поставок полупроводниковых компонентов должны прийтись $7,9 млрд из совокупной прибыли компании. Это на 49% больше, чем годом ранее.

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При этом прибыль от поставок смартфонов Samsung сократится на 17% до $2,1 млрд, поскольку аналитики ожидают сокращения объёмов продаж мобильных устройств этой марки с 74 до 61-68 млн штук в последовательном сравнении. Лишь сохраняющийся высокий спрос на микросхемы памяти в серверном сегменте, по мнению аналитиков, позволит Samsung по итогам второго квартала продемонстрировать уверенный рост прибыли.