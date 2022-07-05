Жизнь налаживается, если работать на нужды Apple.

По информации Reuters, компания Foxconn решила нарушить доминирующую на рынке в эти месяцы тенденцию к снижению прогнозов по выручке в полупроводниковом сегменте, заявив, что реализация смартфонов и серверных систем приносит ей с начала текущего года постоянно растущую выручку. В третьем квартале профильный показатель должен значительно увеличиться в годовом сравнении, а июнь вообще продемонстрировал месячный рекорд с ростом выручки на 31%.

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Источник изображения: Foxconn

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Если ранее руководство Foxconn не ожидало роста выручки по итогам текущего года, то теперь оно на него рассчитывает. Впрочем, специфика деятельности компании тесным образом связана со спросом на продукцию Apple, а он-то как раз наверняка сейчас растёт, поскольку последняя из компаний готовится к осеннему дебюту смартфонов iPhone нового поколения. Вряд ли у прочих контрактных производителей перспективы изменения финансовых показателей окажутся столь же радужными, как у Foxconn.