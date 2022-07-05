На прошлой неделе, как отмечает The Wall Street Journal, представители Bank of America сообщили о вероятном начале очередного спада на рынке полупроводниковых компонентов, который случается каждые три или четыре года. Пандемия долгое время стимулировала спрос на чипы, но сейчас этот фактор изживает себя, против него начинают работать неблагоприятные макроэкономические условия.
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О приближении спроса и предложения к состоянию равновесия говорит и то обстоятельство, что сроки ожидания заказанных компонентов начали сокращаться. Ещё в мае, по данным Susquehanna Financial Group, они достигали почти рекордных 27 недель, но сейчас на направлении микроконтроллеров сроки ожидания начали сокращаться.
Аналитики пересматривают свои прогнозы по величине выручки компаний полупроводникового сектора. Intel, по их мнению, вряд ли во втором квартале выручила более $18 млрд, хотя в феврале консенсус упоминал сумму не менее $18,4 млрд. Угас оптимизм экспертов и в отношении выручки NVIDIA, теперь они рассчитывают, что компания во втором квартале выручит те же $8,1 млрд, что ожидает сама. В феврале аналитики ожидали, что выручка NVIDIA окажется на 4% выше данного уровня.