Словенская компания EK Water Blocks известна преимущественно своими системами жидкостного охлаждения, но на этой неделе она представила новую версию своего райзера для вертикальной установки видеокарт с интерфейсом PCI Express 4.0.
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Доработанная версия аксессуара позволяет устанавливать параллельно плоскости материнской платы и боковой панели системного блока довольно крупные видеокарты, включая варианты с габаритными радиаторами и трёхслотовые версии. Райзер в таком исполнении поддерживает установку активных укрепляющих пластин с оборотной стороны видеокарты, которые также предлагаются словенским производителем, не говоря уже о фирменных водоблоках.
Заказать аксессуар с замысловатым названием EK-Loop Vertical GPU Holder EVO – Gen 4 Riser (shifted) можно уже сейчас, он имеется в наличии и оценивается в 114,20 евро без учёта налогов и доставки.