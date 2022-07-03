При этом GM всё-таки обошла Toyota на домашнем рынке США.

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Первые месяцы полупроводникового кризиса Toyota Motor пережила относительно благополучно, поскольку опыт стихийных бедствий в Японии заставил компанию принуждать своих поставщиков постоянно держать на складах четырёхмесячный запас компонентов. В США японская марка даже впервые с 1931 года обошла по объёмам продаж корпорацию General Motors, что очевидно ударило по самолюбию последней.

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Теперь, как отмечает Reuters, реванш состоялся, поскольку в первом квартале GM продала на территории США более 582 тысяч автомобилей, а Toyota Motor ограничилась 531 105 машинами. В годовом сравнении поставки продукции GM упали на 15%, а Toyota просела на все 22%.

Источник изображения: Reuters

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Впрочем, в случае с победой GM радоваться рано, поскольку на складах корпорации ждут нужных комплектующих около 100 тысяч машин. Их можно было бы отправить в реализацию, но порой они неделями или даже месяцами ждут поставки какого-нибудь копеечного полупроводникового компонента, серьёзно влияющего на функциональность важных систем. Многим производителям в условиях дефицита компонентов уже пришлось урезать комплектации автомобилей, но в некоторых случаях нужно знать меру, поэтому многие недоукомплектованные машины просто накапливаются на стоянках автопроизводителей.