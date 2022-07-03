Ресурс Barron’s попытался обобщить прогнозы аналитиков, которые были сформированы по итогам публикации компанией Micron Technology своей квартальной отчётности. Во-первых, как считают многие эксперты, в ближайшее время многие компании полупроводникового сектора будут вынуждены пересмотреть свои прогнозы по выручке как на текущий квартал, так и на весь календарный год.
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Во-вторых, многие участники рынка должны пересмотреть свои инвестиционные программы. По оценкам представителей Citi, в следующем году капитальные затраты отрасли сократятся с нынешних $95 до $80 млрд, то есть – на 16%. Даже лидеры рынка вроде TSMC будут вынуждены если не сократить суммы расходов, то пересмотреть сроки реализации многих проектов. Напомним, в этом году TSMC готова потратить на строительство предприятий и освоение новой литографии от $40 до $44 млрд, а в следующем году её профильные расходы должны превысить $40 млрд.