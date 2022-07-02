Вчера генеральный директор Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) был вынужден заявить, что увеличивающиеся в результате снижения спроса запасы памяти компания будет хранить на собственных складах, постепенно реализуя их в течение ближайших месяцев без необходимости резко снижать цены. Глава компании поспешил успокоить инвесторов, что выпущенная память является достаточно современной, а потому будет востребована продолжительное время и не утратит своей актуальности, даже если процесс её постепенной реализации затянется.
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На квартальной отчётной конференции глава Micron рассказал о высоком спросе на 176-слойную память типа 3D NAND, которую она выпускает. В первом квартале текущего года она уже формировала более половины структуры поставок Micron, и сферы её применения продолжают расширяться.
Более того, начать производство 232-слойной памяти Micron будет готова к концу текущего года. Твердотельные накопители серверного класса с поддержкой протокола NVMe на основе 176-слойной памяти продолжают набирать популярность, в прошлом квартале их сертифицировали ещё три крупных производителя серверного оборудования. Был недавно представлен и первый в мире серверный накопитель с интерфейсом Serial ATA на базе 176-слойной памяти типа 3D NAND.