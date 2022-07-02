Губернатор штата Огайо Майк Деуайн (Mike DeWine), как поясняет CNBC, видит в поведении главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) определённые дипломатические уловки, поскольку тот не торопится начинать строительство двух современных предприятий в этом штате, не получив заранее гарантии властей по предоставлению субсидий. Компания отменила церемонию торжественной закладки фундамента, а сам Гелсингер в прошлом месяце отправился в Вашингтон, чтобы донести до властей важность скорейшего выделения субсидий.
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Напомним, американским парламентариям предстоит утвердить пакет законов, предусматривающий выделение $52 млрд на поддержку национальной полупроводниковой отрасли. Губернатор Огайо, который и сам был членом конгресса, со ссылкой на собственные источники заявил, что законодатели США готовы утвердить пакет мер по субсидированию отрасли в ближайшее время. Intel же, по его мнению, просто пытается манипулировать ситуацией, не объявляя о фактическом начале строительства до того, как будут утверждены законы, гарантирующие выделение субсидий. Гелсингер в минувшую среду договорился до того, что намекнул на возможность концентрации корпорации на инвестициях в Европу, если в США ей не предоставят достаточно субсидий для строительства местных предприятий.
Подчеркнём, что для Intel предприятия в штате Огайо имеют огромное значение, ведь именно здесь впервые начнёт применяться самое передовое литографическое оборудование в мире, а в дальнейшем будет освоено производство чипов по техпроцессу 18A – как для собственных нужд компании, так и для её клиентов.