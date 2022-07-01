В абсолютном рейтинге это соответствует только 187-му месту.

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Греческий энтузиаст OGS обычно специализируется на видеокартах, но эту рабочую неделю он завершает экспериментом по разгону центрального процессора Intel Core i-12900KS, частоту которого при помощи жидкого азота смог поднять до 6925 МГц при активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. В тесте HWBot x265 4K этого хватило, чтобы занять третье место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Конкретный результат достиг 36,387 кадра в секунду. Преодолеть планку в 36 кадров в секунду в этом рейтинге смогли только шесть тестовых систем, причём первое место досталось американскому энтузиасту с результатом 37,09 кадра в секунду. Автор «бронзового» рекорда использовал материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex, блок питания Be Quiet! мощностью 1500 Вт и термоинтерфейс Thermal Grizzly.