Сильнее, чем обещал производитель.

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Ресурс Electrek не смог обойти вниманием новость о разгоне, хотя речь шла об эксперименте по разгону модифицированного электромобиля Tesla Model S Plaid. В серийных машинах этой серии максимальная скорость пока ограничена программно – на данный момент, на уровне 282 км/ч, хотя производитель обещал со временем поднять рубеж до 322 км/ч. Специализирующаяся на обходе программных блокировок Tesla канадская компания Ingenext после нескольких попыток нашла прямой участок трассы протяжённостью 3 км, который позволил обновить рекорд скорости для электромобилей Tesla.

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Источник изображения: YouTube, Ingenext

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Оснащённую спортивными шинами и тормозными механизмами увеличенного диаметра Tesla Model S Plaid представители Ingenext смогли разогнать на ВПП аэродрома до 348 км/ч, тем самым превысив целевой показатель самого автопроизводителя. Для этого пришлось особым образом обойти программное ограничение. Компания планирует в дальнейшем предлагать этот способ снятия ограничения по скорости за доплату всем владельцам электромобилей данной модели.