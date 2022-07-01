Ресурс DigiTimes сообщает, что наблюдаемая тенденция снижения спроса на потребительскую электронику уже вынудила некоторых крупных клиентов TSMC скорректировать объём заказываемых в производство до конца года полупроводниковых компонентов в сторону уменьшения. В свою очередь, это может подтолкнуть TSMC пересмотреть прогноз по увеличению выручки в текущем году, который пока составляет 30%.
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До сих пор при оценке потенциального влияния подобных явлений на свой бизнес представители TSMC пытались внушить инвесторам мысль о том, что снижение спроса на одном направлении может быть компенсировано ростом спроса на другом. При этом компания почти половину выручки получает в сегменте компонентов для смартфонов, а оспаривать снижение спроса на данном направлении никто из экспертов уже не берётся. Возможно, конечно, что TSMC в итоге попытается быстрее устранить дефицит чипов в автомобильном сегменте, но последний обладает высокой инерцией, поэтому моментально перестроить работу не получится.