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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупные клиенты TSMC начали сокращать объёмы заказов на текущий год
Компания даже может снизить прогноз по выручке.
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Ресурс DigiTimes сообщает, что наблюдаемая тенденция снижения спроса на потребительскую электронику уже вынудила некоторых крупных клиентов TSMC скорректировать объём заказываемых в производство до конца года полупроводниковых компонентов в сторону уменьшения. В свою очередь, это может подтолкнуть TSMC пересмотреть прогноз по увеличению выручки в текущем году, который пока составляет 30%.

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Источник изображения: TSMC

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До сих пор при оценке потенциального влияния подобных явлений на свой бизнес представители TSMC пытались внушить инвесторам мысль о том, что снижение спроса на одном направлении может быть компенсировано ростом спроса на другом. При этом компания почти половину выручки получает в сегменте компонентов для смартфонов, а оспаривать снижение спроса на данном направлении никто из экспертов уже не берётся. Возможно, конечно, что TSMC в итоге попытается быстрее устранить дефицит чипов в автомобильном сегменте, но последний обладает высокой инерцией, поэтому моментально перестроить работу не получится.

#аналитика #полупроводники #tsmc
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