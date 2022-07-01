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Новости Hardware Алексей Сычёв
Текущий квартал не сулит Micron ничего хорошего
Рынок памяти стоит на пороге перенасыщения.
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Квартальный отчёт Micron Technology стал показательным для положения дел во всей отрасли по производству микросхем памяти. Руководство американской компании сформировало прогноз по выручке на текущий квартал значительно ниже ожиданий рынка, от $6,8 до $7,6 млрд вместо предсказанных аналитиками $9,05 млрд. Надо сказать, на динамике курса акций Micron это особо сказаться не успело, поскольку первая просадка на 8% к концу торгов свелась к умеренному снижению менее чем на два процента.

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Источник изображения: Micron Technology

По словам генерального директора компании Санджея Мехротры (Sanjay Mehrotra), к концу прошлого квартала клиенты Micron начали в массовом порядке отказываться от покупки микросхем памяти в прежних объёмах. Всего по итогам текущего года в Micron ожидают снижения объёмов продаж смартфонов на 5%, а рынок ПК должен просесть на все 10%. В количественном выражении это будет соответствовать где-то 130 млн невыпущенных смартфонов и 30 млн невыпущенных ноутбуков и ПК.

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Micron уже в этом квартале намеревается увеличить складские запасы собственной продукции, с которой будет расставаться дозированно, не допуская резкого обвала цен. Замедлится финансирование строительства новых производственных линий по выпуску микросхем памяти. Клиентам не следует рассчитывать на особую сговорчивость Micron в вопросах ценообразования, как дало понять руководство компании. Впрочем, рынок в любом случае расставит всё по местам, хотя и конкуренты Micron заинтересованы в стабилизации, а потому вряд ли пойдут на откровенный демпинг.

#аналитика #финансы #полупроводники #micron
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