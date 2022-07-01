Как поясняет Nikkei Asian Review, тайваньская компания TSMC сталкивается не только с кадровым голодом, но и с большой текучкой кадров. В 2019 году до 13,4% персонала TSMC, принятого на работу менее года назад, меняло место работы. В 2020 году показатель увеличился до 15,7%, по итогам 2021 года компания рассчитывала удержать его на том же уровне, но в результате столкнулась с повышением до 17,6%.
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Кстати, это не помешало TSMC по итогам прошлого года увеличить численность персонала с 56 до 65 тысяч человек. Сейчас компания ищет специалистов далеко за пределами Тайваня, включая США, Индию, Канаду, Японию и Европу. На исторической родине TSMC организовала финансирование целевых программ обучения студентов, которые охватывают около 1200 человек. Привлекая персонал для своих новых предприятий в Японии и США, компания TSMC тоже не стесняется назначать конкурентоспособные зарплаты.