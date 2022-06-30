Не хуже Intel и TSMC.

Издание Business Korea наконец поделилось итогам поездки главы Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) в Европу в середине этого месяца. На предприятии ASML в Нидерландах руководитель корейского гиганта не только изучил образцы передового литографического оборудования, но и договорился с поставщиками о получении сканеров нового поколения с высоким значением числовой апертуры. Такое оборудование, судя по активности конкурентов, потребуется Samsung для выпуска компонентов по литографическим нормам менее 2 нм.

реклама

Источник изображения: Business Korea

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри -25% на RTX 3070 = 60 с началом Пиши на наш сайт и зарабатывай ! 3090 ASUS Gaming за 150 тр RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti Gaming X немного дороже 150 RTX 4000 дешевле 100тр Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В частности, Intel собирается начать применение так называемой High-NA EUV литографии в серийном производстве с 2025 года при выпуске компонентов по технологии 18A, и уже договорилась с ASML о получении первого экземпляра соответствующего литографического сканера. TSMC отметила, что будет применять такое оборудование в своей работе с 2024 года. Теперь и Samsung Electronics признаёт, что последует примеру конкурентов, хотя и не уточняет сроки. Один сканер нового поколения стоит более $385 млн, поэтому при необходимости закупки нескольких десятков экземпляров нагрузка на компанию заметно вырастет. Здесь бы пригодились государственные субсидии, но в Южной Корее правительство пока отдаёт инициативу в этой сфере в руки частных компаний.