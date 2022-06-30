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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На складах южнокорейских поставщиков полупроводниковых компонентов начали увеличиваться запасы
Всё говорит о том, что спрос снижается.
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По информации Bloomberg, ссылающейся на официальную статистику Южной Корее, в стране к маю текущего года скопились внушительные запасы готовой полупроводниковой продукции. По крайней мере, по сравнению с маем прошлого года их объёмы выросли на 53,4%. В прошлый раз такой скачок наблюдался только в марте 2018 года, когда рынок памяти столкнулся с перепроизводством. Всё говорит о том, что и сейчас полупроводниковые компоненты корейского производства – а это преимущественно микросхемы памяти, не пользуются былым спросом.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Объёмы поставок компонентов за пределы Южной Кореи выросли, но всего на 8,9% по сравнению с маем прошлого года. Даже объёмы производства внутри страны замедлили свой рост, хотя увеличение на 24,9% в годовом сравнении вряд ли нельзя назвать слабым. Кстати, если брать все отрасли южнокорейской промышленности, то их выработка в мае выросла на 7,3% против ожидаемых из-за китайских локдаунов 4%. Это значит, что влияние китайских событий на деятельность корейских производителей было не таким серьёзным, как ожидалось.

#аналитика #полупроводники #южная корея
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