В легковом сегменте Hyundai Motor сейчас лидирует по количеству продаваемых автомобилей с водородными топливными ячейками, занимая около 52% рынка и обходя даже старожилов в лице японских компаний Toyota Motor (27%) и Honda Motor (3,5%), но в грузовом собственные перспективы она оценивает не так радужно, если верить публикации на страницах южнокорейского издания Business Korea.
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До недавних пор компания усиленно работала над созданием силовой установки на водородных топливных ячейках третьего поколения мощностью 200 кВт, которую рассчитывала устанавливать на большегрузный автотранспорт. Себестоимость подобной силовой установки, по данным источника, пришлось бы снизить в два раза, чтобы грузовики на её основе могли бы приносить прибыль владельцам. Не видя способов достичь такой себестоимости в обозримом будущем, Hyundai приостановила работу над созданием этой силовой установки. Компания не забросит водородное направление в целом, но сосредоточится на других проектах в ближайшие несколько лет.