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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
А экспорт чипов в Россию уже упал на 90%.
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Министерство торговли США курирует вопросы экспорта в Россию электронных компонентов, выпущенных с помощью американских оборудования и технологий, поэтому глава ведомства с завидным постоянством отчитывается об эффективности введённых с конца февраля антироссийских санкций. Как поясняет Reuters, на очередном заседании Джина Раймондо (Gina Raimondo) напомнила, что поставки полупроводниковых компонентов из всех стран мира в Россию сократились на 90%.

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В таких условиях, по мнению американской чиновницы, уже через четыре года российские авиакомпании вынуждены будут разобрать на запчасти от половины до 2/3 всех эксплуатируемых самолётов. Властям США также недавно пришлось добавить в чёрный список ещё пять китайских компаний, которые были заподозрены в поставках запрещённого ассортимента чипов в Россию. При необходимости, как убеждена министр торговли США, власти последней из стран смогут надавить на любую из китайских компаний, включая SMIC, если обнаружится, что та поставляет полупроводниковые компоненты в Россию в обход санкций. Не будем забывать, что SMIC и так находится под рядом американских санкций, поэтому сомневаться в решимости американских властей в этом смысле не приходится.

#полупроводники #сша #санкции против россии
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Stupid Miner
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А с какого хера потери? У них склады пустые что ли были когда доллар по 75 был и цены взлетели ? А когда доллар по 120 стал, у них что наценка куда то исчезла? Просто эти выблялки всегда хотят двой...
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Stupid Miner
04:48
У тебя дел генералом был? Или он ветеран ВоВ?
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
ахахах
04:39
на самом деле старец байдун,он хороший президент-он ведёт США в светлое будущее и половину работы наших спец органов делает
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Asmodeus
04:35
Тогда и в долларах всё подорожает. И вы реально думаете, что республиканцы кардинально изменят политический курс?
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Asmodeus
04:30
Есть решение. Оно давно известно и проверено временем. Со всеми барыгами надо провести примерно такую разъяснительную беседу.
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
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