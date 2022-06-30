Министерство торговли США курирует вопросы экспорта в Россию электронных компонентов, выпущенных с помощью американских оборудования и технологий, поэтому глава ведомства с завидным постоянством отчитывается об эффективности введённых с конца февраля антироссийских санкций. Как поясняет Reuters, на очередном заседании Джина Раймондо (Gina Raimondo) напомнила, что поставки полупроводниковых компонентов из всех стран мира в Россию сократились на 90%.
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В таких условиях, по мнению американской чиновницы, уже через четыре года российские авиакомпании вынуждены будут разобрать на запчасти от половины до 2/3 всех эксплуатируемых самолётов. Властям США также недавно пришлось добавить в чёрный список ещё пять китайских компаний, которые были заподозрены в поставках запрещённого ассортимента чипов в Россию. При необходимости, как убеждена министр торговли США, власти последней из стран смогут надавить на любую из китайских компаний, включая SMIC, если обнаружится, что та поставляет полупроводниковые компоненты в Россию в обход санкций. Не будем забывать, что SMIC и так находится под рядом американских санкций, поэтому сомневаться в решимости американских властей в этом смысле не приходится.