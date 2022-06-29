Растиражированное прессой вчера заявление известного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) способствовало росту курса акций компании Qualcomm на 3,5%. Автор прогноза утверждает, что попытки Apple вытеснить модемы Qualcomm из состава своих смартфонов к середине 2023 года успехом не увенчаются, и соответствующее поколение iPhone будет использовать исключительно модемные решения Qualcomm.
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Напомним, что некоторое время назад Apple выкупила у Intel бизнес по разработке мобильных модемов, которая та унаследовала от Infineon. Всё это время Apple пыталась создать собственные конкурентоспособные модемы для смартфонов, но ко второй половине следующего года Qualcomm будет располагать более привлекательными предложениями, что заставит Apple воздержаться от установки в iPhone 2023 модельного года модемов собственной разработки. Это не заставит Apple отказаться от дальнейшей разработки модемов, просто в соответствующем поколении iPhone станут применяться изделия Qualcomm.