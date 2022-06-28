Американский энтузиаст AKM использовал не самое обычное, но результативное сочетание компонентов для обновления «бронзового» рекорда 3DMark11 Performance. Строго говоря, 70 533 балла в этом тесте соответствуют третьему месту только в абсолютном зачёте, а среди парных видеокарт и в модельном зачёте дуэт GeForce RTX 2080 Ti оказался лучшим. Для охлаждения видеокарт использовались водоблоки, их частоты были повышены до 2085/16696 МГц.
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Центральный процессор Intel Core i9-12900K предсказуемо охлаждался жидким азотом, его частоту удалось поднять до 6816 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASRock Z690 Aqua OC, которая не раз демонстрировала свои отличные способности. Видеокарты были выпущены компанией Asustek Computer.