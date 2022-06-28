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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дуэт GeForce RTX 2080 Ti в тесте 3DMark11 Performance занял третье место абсолютного зачёта
При помощи водоблоков и Intel Alder Lake под жидким азотом.
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Американский энтузиаст AKM использовал не самое обычное, но результативное сочетание компонентов для обновления «бронзового» рекорда 3DMark11 Performance. Строго говоря, 70 533 балла в этом тесте соответствуют третьему месту только в абсолютном зачёте, а среди парных видеокарт и в модельном зачёте дуэт GeForce RTX 2080 Ti оказался лучшим. Для охлаждения видеокарт использовались водоблоки, их частоты были повышены до 2085/16696 МГц.

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Источник изображения: HWBot, AKM

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Центральный процессор Intel Core i9-12900K предсказуемо охлаждался жидким азотом, его частоту удалось поднять до 6816 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASRock Z690 Aqua OC, которая не раз демонстрировала свои отличные способности. Видеокарты были выпущены компанией Asustek Computer.

#экстремальный разгон #alder lake-s #geforce rtx 2080 ti #3dmark11 #core i9-12900k
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Chingizid
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У меня 5600 стоит так что тут наверное и вообще брать через года 3 не раньше, игр в обозримом будущем пока не вижу интересных, а для работы пока и 5600 за глаза.
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Людмила Чумак
13:37
Ну читаешь твои посты и грустно, во многих играх все лежит сразу на карте, и кто первый квадратик захватил тот чмп -поэтому уныло сейчас играть - тут же жанр, такой где не ради крутой графики и опасн...
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Chingizid
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Я под 2 к смотрел (монитор 2к) и по проверенным продавцам, особо и не углублялся дальше. Думаю выбрать между 6700xt или 3060ти либо 3070.
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Sheshenbek
13:36
Совершенно верно, первую ревизию обязательно надо пропускать, по-любому сырые биос будет, дрова, и т д и т.п. вторая ревизия - это уже топчик, примерно февраль следующего года можно смело на am5 прыга...
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