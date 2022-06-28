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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel снижает цены на процессоры Alder Lake ради стимулирования спроса
В этом убеждены тайваньские источники.
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Ресурс DigiTimes подливает масла в огонь вечного спора о том, что лучше – новый процессор или стратегический запас тушёнки, рассказывая о мерах Intel по борьбе со снижением спроса на собственную продукцию, наблюдаемым в текущем квартале. Производители ПК уже сейчас закупают процессоры Intel, которые должны будут реализовать в составе своей продукции во втором полугодии, и делают это не так активно, как хотелось бы этой компании. По данным источника, компания снижает цены на процессоры семейства Alder Lake.

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Источник изображения: DigiTimes

Спрос на ПК действительно снижается, это отмечают многие участники рынка. Не будем забывать, что основную свою выручку Intel получает от реализации мобильных процессоров для ноутбуков, и настольный сегмент формирует лишь не более трети всех поступлений от продажи процессоров в потребительском секторе. Как распределяется спрос между мобильным и настольным сегментами в настоящее время, достоверно судить сложно – статистика будет опубликована только в следующем месяце.

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Intel и ранее предупреждала о том, что клиенты располагают излишками процессоров на своих складах, поскольку из-за дефицита прочих компонентов не могут выпустить достаточное количество ноутбуков и готовых ПК. Стало быть, ситуация сейчас только усугубилась, и компания решилась на не самые выгодные для себя меры в качестве снижения цен. Уже давно она не публикует официальные рекомендованные цены на свою продукцию в открытом разделе сайта для инвесторов, поэтому получить подтверждения этим слухам не так просто.

#intel #процессоры #alder lake #цены
5
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