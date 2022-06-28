В этом убеждены тайваньские источники.

Ресурс DigiTimes подливает масла в огонь вечного спора о том, что лучше – новый процессор или стратегический запас тушёнки, рассказывая о мерах Intel по борьбе со снижением спроса на собственную продукцию, наблюдаемым в текущем квартале. Производители ПК уже сейчас закупают процессоры Intel, которые должны будут реализовать в составе своей продукции во втором полугодии, и делают это не так активно, как хотелось бы этой компании. По данным источника, компания снижает цены на процессоры семейства Alder Lake.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

Спрос на ПК действительно снижается, это отмечают многие участники рынка. Не будем забывать, что основную свою выручку Intel получает от реализации мобильных процессоров для ноутбуков, и настольный сегмент формирует лишь не более трети всех поступлений от продажи процессоров в потребительском секторе. Как распределяется спрос между мобильным и настольным сегментами в настоящее время, достоверно судить сложно – статистика будет опубликована только в следующем месяце.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Intel и ранее предупреждала о том, что клиенты располагают излишками процессоров на своих складах, поскольку из-за дефицита прочих компонентов не могут выпустить достаточное количество ноутбуков и готовых ПК. Стало быть, ситуация сейчас только усугубилась, и компания решилась на не самые выгодные для себя меры в качестве снижения цен. Уже давно она не публикует официальные рекомендованные цены на свою продукцию в открытом разделе сайта для инвесторов, поэтому получить подтверждения этим слухам не так просто.