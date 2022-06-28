У приватизации немало противников.

Как и планировалось, сегодня на собрании акционеров Toshiba был избран новый состав совета директоров, насчитывающий 13 человек, включая двух представителей хедж-фондов Farallon Capital и Elliott Management, по словам Bloomberg. Собрание акционеров, по словам очевидцев, проходило на фоне недовольных выкриков отдельных участников, которые выступали против как нового состава совета директоров, так и самой идеи приватизации.

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Источник изображения: ABC News

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Заявление об отставке подала Марико Ватахики (Mariko Watahiki) — член совета директоров, активно противостоявший назначению в его состав представителей хедж-фондов. По её мнению, они будут преследовать лишь краткосрочную выгоду, не особо беспокоясь о благосостоянии самой корпорации Toshiba. По данным японских СМИ, отставку Марико Ватахики совет директоров должен принять или отклонить в течение этого дня. Генеральный директор Toshiba Таро Симада (Taro Shimada) попытался успокоить противников приватизации, заявив, что руководство корпорации будет тщательно изучать все стратегические альтернативы.