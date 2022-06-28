В первом квартале Tesla смогла отгрузить 310 тысяч электромобилей и рассчитывала не особо потерять в этом отношении во втором квартале, но локдаун в Шанхае вынудил местное предприятие простаивать более трёх недель, да и в последующие дни объёмы выпуска не смогли достичь докризисных уровней. По мнению специалистов Mizuho Securities, по итогам второго квартала компания сможет отгрузить не более 232 тысяч электромобилей. Прочие аналитики сходятся во мнении, что это количество уложится в диапазон от 240 до 250 тысяч машин.
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Тем не менее, о перспективах рынка электромобилей в целом эксперты Mizuho Securities высказываются более оптимистично. По мере оживления спроса в Китае, второе полугодие должно продемонстрировать рост объёмов продаж на мировом рынке в полтора раза по сравнению с первой половиной текущего года. Китай давно является крупнейшим рынком электромобилей в мире, поэтому специфика местного спроса оказывает влияние на глобальную статистику.