Продавец против контактов с представителями прессы.

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Ресурс VideoCardz начал день с сообщения о появлении на одной из китайских торговых площадок объявления о продаже инженерного образца процессора Intel Core i9-13900K семейства Raptor Lake. Официальный дебют новинки должен состояться до конца этого года, но пока говорить о его близости не приходится.

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Источник изображения: VideoCardz, GoFish

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Продавец утверждает, что работоспособность процессора проверена на материнской плате ASUS Z690 APEX, он даже разгоняется, хотя тактовые частоты в объявлении не фигурируют и от внимания прессы автор объявления всячески желает себя оградить. Компанию восьми производительным ядрам составляют 16 экономичных, всего процессор позволяет одновременно обрабатывать 32 потока информации. Стоимость лота в $426 нельзя назвать чрезмерно высокой, поэтому не исключено, что процессор быстро уйдёт к новому владельцу.