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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К началу следующего года TSMC поднимет цены на свои услуги в среднем на 6%
Видимо, это ещё по-божески.
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Как сообщает DigiTimes, компания TSMC определилась с величиной среднего повышения цен на свои услуги, которое вступит в силу к началу следующего года. Ожидается, что цены вырастут на 6% с января 2023 года, хотя изменения наверняка будут неоднородны по ассортименту литографических технологий этой компании. Какие-то техпроцессы подорожают сильнее, какие-то меньше.

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Источник изображения: TSMC

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В июне TSMC сохранила прогноз по росту выручки по итогам текущего года на уровне 30%, хотя многие источники предупреждают о снижении спроса на компоненты для смартфонов, которые до сих пор формируют существенную часть выручки компании. С июля, как стало известно, крупные промышленные потребители на Тайване будут платить за электроэнергию на 15% больше. По всей видимости, в совокупности с растущими капитальными затратами это подталкивает TSMC повышать собственные цены. Только в этом году компания намеревается выделить не менее $40 млрд на расширение производства и освоение новых литографических технологий.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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