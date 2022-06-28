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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли США призвала законодателей не медлить с выделением субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли
Уложиться надо до сентября, и это с учётом августовских каникул.
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Исполнительная ветвь власти в США в последние месяцы регулярно стимулирует законодательную поскорее утвердить пакет законов, направленный на материальную поддержку национальной полупроводниковой отрасли. Сумму в $52 млрд планируется растянуть на пять лет и поделить между несколькими крупными производителями чипов. Заинтересованность в получении субсидий в той или иной мере проявляют TSMC и Intel, хотя наверняка и собирающаяся построить новое предприятие в Техасе компания Samsung Electronics не останется в стороне.

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Как поясняет Reuters, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) сообщила о заинтересованности в субсидиях и компании GlobalWafers, которая продемонстрировала намерения построить на территории США предприятие по выпуску кремниевых пластин.

Источник изображения: Reuters

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В целом, как заявила министр, для национальной безопасности США будет критически важно принять пакет законов о субсидиях до начала сентября, ибо если не дать гарантии собирающимся строить на территории страны новые предприятия компаниям, то они могут запросто переключиться на другие регионы.

#полупроводники #сша #субсидии
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