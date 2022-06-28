Второй квартал формально ещё не завершился, но это не мешает отраслевым экспертам строить прогнозы по величине выручки участников рынка. Издание The Register, например, обобщило прогнозы аналитиков по величине выручки Intel и TSMC, в результате чего был сделан вывод, что у первой есть все шансы уступить второй по этому показателю.
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В частности, если выручка TSMC по итогам второго квартала должна последовательно увеличиться на 43% до $18,1 млрд, то в случае с Intel не самая благоприятная для компании конъюнктура рынка вызовет снижение выручки на 2% до $17,98 млрд по сравнению с первым кварталом. Обе компании редко соседствуют в каких-то аналитических рейтингах, поэтому факт превосходства TSMC по размеру выручки вряд ли будет замечен кем-то из экспертов, но серьёзно соперничать на контрактном рынке им придётся ещё не скоро. По крайней мере, в первом квартале Intel от оказания услуг по производству чипов для сторонних заказчиков выручила не более $283 млн, тогда как TSMC за это же время в рамках аналогичной деятельности — единственной для себя возможной, выручила сразу $16,7 млрд.