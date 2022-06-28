Это случится впервые в истории.

Второй квартал формально ещё не завершился, но это не мешает отраслевым экспертам строить прогнозы по величине выручки участников рынка. Издание The Register, например, обобщило прогнозы аналитиков по величине выручки Intel и TSMC, в результате чего был сделан вывод, что у первой есть все шансы уступить второй по этому показателю.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В частности, если выручка TSMC по итогам второго квартала должна последовательно увеличиться на 43% до $18,1 млрд, то в случае с Intel не самая благоприятная для компании конъюнктура рынка вызовет снижение выручки на 2% до $17,98 млрд по сравнению с первым кварталом. Обе компании редко соседствуют в каких-то аналитических рейтингах, поэтому факт превосходства TSMC по размеру выручки вряд ли будет замечен кем-то из экспертов, но серьёзно соперничать на контрактном рынке им придётся ещё не скоро. По крайней мере, в первом квартале Intel от оказания услуг по производству чипов для сторонних заказчиков выручила не более $283 млн, тогда как TSMC за это же время в рамках аналогичной деятельности — единственной для себя возможной, выручила сразу $16,7 млрд.