Как известно, для изготовления полупроводниковых компонентов используются кремниевые пластины, а потому их поставки из Европы, Японии или Тайваня не слишком удобны для США, которые стремятся обрести некоторую степень самодостаточности в вопросе производства чипов. Как сообщает The Wall Street Journal, важным шагом на пути к этой цели станет принятое компанией GlobalWafers решение построить предприятие по выпуску кремниевых пластин в Шермане, штат Техас.
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На строительство предприятия будет выделено $5 млрд, оно станет первым среде себе подобных за более чем два десятилетия на территории США, и сможет выпускать по 1,2 млн кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц после выхода на проектную мощность. Сейчас имеющиеся в США предприятия такого профиля способны покрывать только 20% потребностей местного рынка, с учётом перспективы строительства новых предприятий TSMC, Samsung, Intel и GlobalFoundries к 2025 году. После ввода в строй нового предприятия GlobalWafers потребности американской отрасли в кремниевых пластинах будут покрываться полностью. Кроме того, на предприятии будут трудоустроены не менее 1500 человек.