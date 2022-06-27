Агентство Reuters напоминает, что наступлением лета деловая активность не снижается окончательно, и собрание акционеров Toshiba должно утвердить новый состав совета директоров в полном составе, включая двух представителей хедж-фондов Elliott Management и Farallon Capital Management, которые настаивают на серьёзных изменениях.
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Не все действующие члены совета директоров Toshiba готовы покорно встречать перемены. Перекос в сторону представителей активистов-инвесторов, по их мнению, ничем хорошим для корпорации не закончится. Институциональные инвесторы, по мнению консервативно настроенных акционеров, готовы ставить на первый план краткосрочную выгоду, но не думать о стратегических приоритетах развития компании.
Напомним, Toshiba рассчитывает на выкуп собственных акций по $51,84 за штуку, что приведёт к оценке капитализации на уровне $22 млрд. Голосование по вопросу приватизации будет проведено среди акционеров Toshiba позже, уже при новом составе совета директоров.