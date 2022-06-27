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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC может острее конкурентов почувствовать последствия снижения спроса в потребительском секторе
А вот GlobalFoundries от такого сценария открещивается.
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Тайваньский сайт DigiTimes выступает с традиционным прогнозом о влиянии наблюдаемого спада на рынке смартфонов, ПК и потребительской электроники на контрактных производителей полупроводниковых компонентов. По мнению источника, наблюдаемые процессы острее всего скажутся на деятельности компаний SMIC и GlobalFoundries, которые специализируются на достаточно зрелой литографии.

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Источник изображения: DigiTimes

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Следует отметить, однако, что генеральный директор GlobalFoundries Том Колфилд (Tom Caulfield) в одном из своих недавних интервью явно заявил об отсутствии у компании подобных рисков. Во-первых, как он пояснил, деятельность компании не так сильно зависит от спроса на потребительском рынке. Во-вторых, спрос в целом по отрасли всё равно превышает предложение на 20%, поэтому даже с учётом ввода в строй новых производственных мощностей и сокращения спроса на отдельных направлениях степень загрузки оборудования вряд ли будет снижена, как и размер выручки.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #smic
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