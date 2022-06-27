На носу летняя распродажа на Aliexpress. Традиционно десятки популярных брендов предлагают свою продукцию требовательным покупателям. Кто-то предпочитает флагманы, тогда как другие присматриваются к бюджетному сегменту. Но есть немалая группа пользователей, делающих выбор в сторону защищённых смартфонов в богатым функционалом. Именно для этой категории Blackview предлагает самый большой в истории компании список гаджетов, состоящий из 618 различных устройств. В перечень входят мобильные телефоны, планшеты, умные часы, наушники и многое другое. Старт намечен на 27 июня, но уже сегодня можно добавить в корзину интересующие вас продукты, получив скиду до 264 долларов. И помните, что скидки не вечны, ведь аттракцион невиданной щедрости завершится 1 июля. Ну а чтобы вам было проще разобраться в многообразии предложений, мы разберём наиболее интересные предложения.
Blackview BL8800 Pro – это продвинутый смартфон с поддержкой скоростного протокола 5G и полноценным тепловизором. Аппарат способен не только развлечь вас, но и пригодится как в бытовых нуждах, так и для рабочих задач, обнаруживая протечки, холодные участки в квартире и многое другое. Не оставит равнодушным и ёмкая батарея на 8380 мАч, поддерживающая быструю зарядку на 33 Вт. Процессор MediaTek Dimensity 700 легко справится с любыми играми и приложениями, а количество памяти 8/128 Гб будет достаточно даже требовательным пользователям. Всё это упаковано в защищённый корпус и полностью соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Основная камера получила разрешение 50 Мп, а управлять большим ярким дисплеем можно даже в перчатках.
Обычно Blackview BL8800 Pro стоит 599.99 доллара, но во время распродажи купить его можно всего за 335.99 доллара с немалой 44% скидкой.
Blackview BL8800 является почти полной копией старшей модели. Здесь вас ждёт ёмкая батарея со скоростной зарядкой на 33 Вт, 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб, а также мощный процессор Dimensity 700. Есть место и для открытий со сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и углом обзора 117 градусов. Фирменная оболочка Doke OS 3.0 основана на мобильной операционной системе Android 11, ну а ключевым отличием является наличие камеры ночного видения вместо тепловизора. Благодаря этому рекомендованную цену удалось снизить до 499.99 доллара, ну а в рамках скидки защищённый аппарат будет стоить всего 279.99 доллара.
Blackview BV8800 представляет собой слегка упрощённую версию указанного выше флагмана, при этом ключевые особенности аппарата сохранены, а цена намного ниже. К примеру, здесь всё тот же уровень защиты с поддержкой стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. С телефоном можно принимать душ, брать с собой на сафари и не волноваться о падениях с высоты до полутора метров. В наличии аккумулятор ёмкостью 8380 мАч и фирменная быстрая зарядка на 33 Вт. Количество памяти зафиксировано на отметке 8/128 Гб, ну а за производительность отвечает скоростной процессор MediaTek Helio G96. В наличии полная поддержка 4G, ну а дисплей размером 6.583 дюйма ещё и может похвастать частотой обновления 90 Гц. В основной камере на 50 Мп прилагается 2 Мп сенсор глубины и 20 Мп ИК-объектив с функцией ночного видения.
Обычно Blackview BV8800 стоит 299.99 доллара, ну а в честь распродажи цена снижена до 221.99 доллара.
Blackview BV6600 Pro не может похвастать продвинутым процессором и большим количеством оперативной памяти, но в данном случае перед нами компромиссный вариант. Так, аппарат получил самый современный тепловизор FLIR, что позволяет стать владельцем смартфона с подобной технологии без дополнительных переплат за ненужный функционал. При этом телефон может предложить батарею на 8380 мАч с быстрое зарядкой на 18 ВТ. А также основную камеру на 16 Мп и фронтальную на 8 Мп. В обязательном порядке присутствует максимальная защита по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G, ну а процессор MediaTek Helio P35 легко справляется со всеми известными задачами. Количество ОЗУ зафиксировано на отметке 4 Гб, ну а накопитель пусть и не самый ёмкий, но даже 64 Гб для большинства задач будет достаточно. Стандартная цена Blackview BV6600 Pro составляет 399.99 доллара, но только несколько дней его можно будет отхватить за 235.99 доллара, что даёт нам скидку в размере 41%.
Blackview BV6600 продолжает традицию снижения стоимости за счёт небольших компромиссов. Телефон получил всё тот же фирменный аккумулятор на 8380 мАч, суперзащиту от ударов, падения и поды с поддержкой стандартов IP68 и IP69K, а также двойной 4G VoLTE. Пришлось отказаться от ИК-камеры, а довольно неплохой процессор MediaTek Helio A25 способен решать большую часть задач. Доступна мультисистемная навигация: GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, а в качестве основной камеры заявлена 16 Мп S5K3P9SX производства Samsung. Обычно Blackview BV6600 продаётся за 199.99 доллара, а в рамках распродажи его можно будет купить за 139.99 доллара, что гарантирует скидку в размере 30%.
Blackview A95 лишён защитных функций, но предлагает изысканный яркий дизайн, который, шагающий в тренде с модными тенденциями на рынке смартфонов. Особенно интересна основная 20 Мп камера с технологией биннинга 4-в-1. Благодаря этому можно получать более качественные снимки, поскольку происходит объединение четырёх соседних пикселей в один размером 2 мкм, что гарантирует улучшенную работу со световыми эффектами даже в сумерках. Blackview A95 оснащён дисплеем на 6.528 дюйма, ну а в качестве фронтальной камеры установлен модель на 8 Мп. 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70 обеспечивает приемлемую производительность, а аккумулятор объёмом 4380 мАч может поддерживает технологию быстрой зарядки 18 Вт. Не пожалел производитель и памяти: 8/128 Гб, ну а прошивка DokeOS 2.1 на базе Android 11 гарантирует высокую безопасность и поддержку новых функций.
Blackview A95 предлагается по цене 199.99 доллара, но только несколько дней его можно будет купить за 139.99 доллара со скидкой 27%.
Если вы думали, что планшеты теряют былую популярность, то сильно ошиблись, ведь Blackview Tab 11 предлагает большой качественный дисплей размером 10.36 дюйма с разрешением 2000*1200р, поддерживающий сертификат Widevine L1. Это значит, что устройство идеально подходит для просмотра контента с Youtube, Disney+ или Netflix, позволяя наслаждаться шедеврами кино, не вставая с дивана. В базовой комплектации можно встретить 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб, но при желании ёмкость можно расширить до 1 Тб за счёт карты памяти. Установлена основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. 8-ядерный процессор Unisoc T618 обеспечивает высокую производительность, ну а всё это может работать часами за счёт аккумулятора ёмкостью 6580 мАч.
Стандартная цена планшета установлена обычно составляет 268.57 доллара, а в рамках распродажи его можно купить со скидкой 27% за 194.99 доллара.
Blackview Tab 12 обязательно понравится любителям смотреть фильмы в путешествиях, гостиницах и просто на природе. Он оснащён дисплеем размером 10.1 дюйма с разрешением 1920*1080р и может предложить достаточную для решения большинства задач производительность. Основная камера получила разрешение 13 Мп, а стандартного набора 4/64 Гб хватит для записи небольшой коллекции ваших любимых видеозаписей. Длительную работу обеспечит аккумулятор на 6580 мАч, а если вы вдруг вы ощутите острую нехватку памяти, то всегда можно расширить объём до 1 Тб за счёт карты памяти.
Рекомендованная цена Blackview Tab 12 стартует с отметки 199.99 доллара, ну а всего несколько дней можно получить скидку в размере 30%, что даёт нам скромные 139.99 доллара за столь внушительные характеристики.
Не забывайте, что это только верхушка айсберга, а на самом деле есть ещё много интересных товаров, которые предлагает Blackview в рамках летней распродажи.