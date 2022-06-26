RGB-подсветка проникла и в промышленный сегмент.

Компания TeamGroup завершила рабочую неделю заурядным пресс-релизом о выходе линейки памяти типа DDR5-5600 в промышленном исполнении. Помимо расширенного температурного диапазона эксплуатации, они характеризуются наличием светодиодной подсветки и крохотного звукового динамика. Последний нужен, по словам производителя, для генерации звуков, сигнализирующих о неполадках в работе модуля памяти.

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Источник изображения: TeamGroup

По сути, как поясняет TeamGroup, светодиоды в промышленном секторе тоже нужны для индикации режимов работы. Правда, в этом случае модули памяти в момент эксплуатации должны находиться в пределах прямой видимости обслуживающего персонала.

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В целом же пресс-релиз интересен тем, что TeamGroup сообщает о соответствии этих модулей памяти требованиям, предъявляемым новыми платформами Intel Raptor Lake и AMD Raphael-X. Если неизбежность анонса первой до конца года неоднократно обсуждалась, то вторая стала мелькать в новостях лишь недавно. По сути, речь идёт о процессорах Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 и дополнительной памятью типа 3D V-Cache. Сроки анонса обоих семейств процессоров TeamGroup при этом не уточняет, но нельзя исключать, что Raphael-X не будут сильно отставать в графике появления на рынке относительно обычных сородичей серии Ryzen 7000, дебют которых ожидается в сентябре.