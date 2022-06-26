Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Память TeamGroup уже готова к выходу процессоров Intel Raptor Lake и AMD Raphael-X
RGB-подсветка проникла и в промышленный сегмент.
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Компания TeamGroup завершила рабочую неделю заурядным пресс-релизом о выходе линейки памяти типа DDR5-5600 в промышленном исполнении. Помимо расширенного температурного диапазона эксплуатации, они характеризуются наличием светодиодной подсветки и крохотного звукового динамика. Последний нужен, по словам производителя, для генерации звуков, сигнализирующих о неполадках в работе модуля памяти.

реклама

Источник изображения: TeamGroup

По сути, как поясняет TeamGroup, светодиоды в промышленном секторе тоже нужны для индикации режимов работы. Правда, в этом случае модули памяти в момент эксплуатации должны находиться в пределах прямой видимости обслуживающего персонала.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В целом же пресс-релиз интересен тем, что TeamGroup сообщает о соответствии этих модулей памяти требованиям, предъявляемым новыми платформами Intel Raptor Lake и AMD Raphael-X. Если неизбежность анонса первой до конца года неоднократно обсуждалась, то вторая стала мелькать в новостях лишь недавно. По сути, речь идёт о процессорах Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 и дополнительной памятью типа 3D V-Cache. Сроки анонса обоих семейств процессоров TeamGroup при этом не уточняет, но нельзя исключать, что Raphael-X не будут сильно отставать в графике появления на рынке относительно обычных сородичей серии Ryzen 7000, дебют которых ожидается в сентябре.

#ddr5 #ryzen 7000 #raphael #teamgroup #3d v-cache
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD задумывается о выпуске процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4
TSMC существенно расширит производственные мощности, позволяющие выпускать процессоры AMD с памятью 3D V-Cache
DDR5-10224: новый рекорд достигнут при помощи особого модуля памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
76
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 2
16
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
7
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
4

Сейчас обсуждают

wwr222
07:57
OK
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
Каа
07:44
Опять 50МБ/с.. ну хоть кто-то сделает лучше Интел?!
Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
den fed
07:17
припой на основе индия и галлия довольно мягкие ...можно сдвинуть.
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
Sukesada
07:00
Лох не мамонт не вымрет
Утилита Intel XTU получила поддержку Raptor Lake и OC TVB для каждого ядра
Sukesada
06:58
Да все майнеры скупают. Сейчас отличное время входить в майнинг. Темболее этот илюзорный PoS, вангую даже в 2025 перенесут PoS. Ну и на эфире мир клином не сошелся.
Утилита Intel XTU получила поддержку Raptor Lake и OC TVB для каждого ядра
Orakul
06:50
Захожу больше по привычке. Не сердитесь, если задел. Может кому и зайдёт, поностальгировать за компанию.
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
Руслан Митьков
06:44
Обычно китайские ноунэйм новые собирают из деталей от сгоревших карт, так что шо то шо то как повезет, у меня умайненая gtx1080 за 15к с Авито 2 года без проблем работала потом продал за столько за ск...
Геймер купил RTX 3080 со сгоревшим модулем памяти: чего стоит опасаться при выборе б/у видеокарты
wwr222
06:37
А зачем сюда зашел? Ведь по названию было все понятно... Кроме того, не все про эти игры знают. И более того, если оценивать все "одной лопатой", то новые игры проигрывают старым именно, как игры. Тут...
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
djon3volta
06:35
Но это же не он цены в магазинах устанавливает. Так что Зелот не причём, все вопросы к российским спекулянтам.
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
Orakul
06:23
Не вижу смысла вообще в этих ретроспективах на старом железе. Дом престарелых оверклокеров какой-то.
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем