Но пока об этом можно только догадываться.

Как сообщает сайт ComputerBase.de, симпозиум тайваньской компании TSMC посетил генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess), хотя автопроизводитель пока не является клиентом этого контрактного производителя чипов. По всей видимости, определённая заинтересованность автогиганта в получении полупроводниковых компонентов напрямую от TSMC имеется, хотя никаких официальных заявлений на этот счёт сделано не было.

реклама

Источник изображения: BusinessWire

Прежде всего, Volkswagen заинтересован в устранении дефицита полупроводниковых компонентов, хотя вряд ли в этом смысле будет действовать в обход непосредственных поставщиков чипов. Во-вторых, миграция на электротягу и автопилот неизбежно приведут второго по величине автопроизводителя в мире к заказу того или иного ассортимента чипов собственной разработки. Тем более, что профильное подразделение Cariad, которое разрабатывает управляющее программное обеспечение, должно для Volkswagen стать одним из стратегических направлений инвестиций в ближайшие годы.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Лютая RTX 3090 за копейки - смотри -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Попутно источник обсуждает отсутствие целесообразности строить предприятие TSMC в Европе. Без наличия сопутствующей инфраструктуры оно требовало бы в своей работе слишком больших затрат. Например, кремниевые пластины после обработки в Европе приходилось бы отправлять в Азию для тестирования и упаковки отдельных чипов, а это довольно накладно. Будет ли вопрос решаться комплексно, пока сказать сложно – у TSMC нет намерений строить предприятие в Европе на данный момент.