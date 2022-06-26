Как сообщает сайт ComputerBase.de, симпозиум тайваньской компании TSMC посетил генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess), хотя автопроизводитель пока не является клиентом этого контрактного производителя чипов. По всей видимости, определённая заинтересованность автогиганта в получении полупроводниковых компонентов напрямую от TSMC имеется, хотя никаких официальных заявлений на этот счёт сделано не было.
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Прежде всего, Volkswagen заинтересован в устранении дефицита полупроводниковых компонентов, хотя вряд ли в этом смысле будет действовать в обход непосредственных поставщиков чипов. Во-вторых, миграция на электротягу и автопилот неизбежно приведут второго по величине автопроизводителя в мире к заказу того или иного ассортимента чипов собственной разработки. Тем более, что профильное подразделение Cariad, которое разрабатывает управляющее программное обеспечение, должно для Volkswagen стать одним из стратегических направлений инвестиций в ближайшие годы.
Попутно источник обсуждает отсутствие целесообразности строить предприятие TSMC в Европе. Без наличия сопутствующей инфраструктуры оно требовало бы в своей работе слишком больших затрат. Например, кремниевые пластины после обработки в Европе приходилось бы отправлять в Азию для тестирования и упаковки отдельных чипов, а это довольно накладно. Будет ли вопрос решаться комплексно, пока сказать сложно – у TSMC нет намерений строить предприятие в Европе на данный момент.