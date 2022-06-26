Всего несколько дней отделяют нас от официального анонса бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1630, а потому нет ничего удивительного в том, что ресурс VideoCardz опубликовал изображения данной модели в исполнении Colorful. Новинка относится к серии BattleAx, оснащается двумя крупными вентиляторами и в целом копирует дизайн аналогичной видеокарты модели GeForce GTX 1650.
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Сохранён даже 6-контактный разъём дополнительного питания. На задней панели можно найти не только вентиляционные прорези, занимающие весь ярус, но и сочетание портов DVI, HDMI и DisplayPort. Новинка построена на основе графического процессора TU117 с 512 ядрами CUDA, её 4 Гбайт памяти типа GDDR6 сообщаются с ним по 64-разрядной шине.