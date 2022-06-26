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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Появились изображения видеокарты GeForce GTX 1630 в исполнении Colorful
Никаких откровений, видеокарта повторяет GeForce GTX 1650.
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Всего несколько дней отделяют нас от официального анонса бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1630, а потому нет ничего удивительного в том, что ресурс VideoCardz опубликовал изображения данной модели в исполнении Colorful. Новинка относится к серии BattleAx, оснащается двумя крупными вентиляторами и в целом копирует дизайн аналогичной видеокарты модели GeForce GTX 1650.

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Источник изображения: VideoCardz, Colorful

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Сохранён даже 6-контактный разъём дополнительного питания. На задней панели можно найти не только вентиляционные прорези, занимающие весь ярус, но и сочетание портов DVI, HDMI и DisplayPort. Новинка построена на основе графического процессора TU117 с 512 ядрами CUDA, её 4 Гбайт памяти типа GDDR6 сообщаются с ним по 64-разрядной шине.

#nvidia #видеокарты #colorful #geforce gtx 1630
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Не вижу в этом особого смысла. Обе игры очень коротко уже упоминал в статье, когда опустил "с небес на землю" несколько переоцененный Контрол https://overclockers.ru/blog/wwr222/show/43201/obzor-i-tes...
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