Китайская компания Cubot 27 июня начинает продажи компактного смартфона под названием Cubot Pocket. Новинка предлагает пользователям вменяемые технические характеристики, а главной её фишкой стали компактные размеры.
Уже несколько лет габариты смартфонов только увеличиваются, но это влияет на удобство использования. Для некоторых пользователей проблема комфорта не перекрывается лучшим впечатление от просмотра контента, что предлагает большой дисплей. Сейчас на рынке сложно найти телефон с экраном диагональю менее 6 дюймов. Решить эту проблему постарается компания Cubot.
В модели Cubot Pocket установлена 4-дюймовая панель формата Full HD+. Смартфон без проблем помещается в кармане даже узких джинсов. Это компания захотела отразить в названии устройства. Габариты корпус составляют 119 x 58 x 12,5 мм при массе 128 граммов.
Сердцем смартфона стала однокристальная система Tiger T310. Мобильный процессор компании UniSoC включает четыре процессорных ядра и работает в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства в Cubot Pocket составляет 64 ГБ.
Учитывая наличие очень маленького дисплея, смартфону не требуется большой аккумулятор. Подсистема питания представлена батареей ёмкостью 3000 мА*ч. Также на борту новинки есть чип NFC, навигационный модуль GPS, беспроводные контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, слот для карты памяти максимальной вместимостью 128 ГБ, а работает Cubot Pocket на базе операционной системы Android 11 сразу из коробки.
Купить Cubot Pocket можно на AliExpress со скидкой в честь старта продаж. Новинка предлагается в чёрной, красной и зелёной расцветках. В последнем случае в красном цвете исполнены только вставки на тыльной стороне и боковые рамки.
Стоимость смартфона с учётом скидки в честь начала продаж составляет 120 долларов. Однако, вы можете купить новинку за 100 долларов, используя купон на 20 долларов. Он действует только для первых ста устройств. После этого ещё 300 моделей будут доступны со скидкой 10 долларов.