Генеральный директор GlobalFoundries – четвёртого по величине контрактного производителя полупроводниковых компонентов в мире, сделал на этой неделе ряд интересных заявлений, удостоившихся внимания ресурса Seeking Alpha, представители которого изучили интервью Тома Колфилда (Tom Caulfield) каналу CNBC.
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Во-первых, он повторил свой ранний прогноз о том, что в ближайшие 8-10 лет полупроводниковой отрасли придётся увеличить объёмы выработки продукции в денежном выражении в два раза от существующего уровня. Во-вторых, он пояснил, что сама GlobalFoundries от уровня 2020 года к концу 2024 года увеличит выработку чипов на 60% в натуральном выражении. Сейчас компания обеспечена заказами на два года вперёд, а текущее снижение спроса на чипы для ПК и смартфонов её касается в меньшей степени, чем конкурентов. Спрос сейчас всё равно превышает предложение на рынке примерно на 20%, поэтому если желающих покупать чипы станет меньше, поставщиков это не особо подведёт.