По этой причине и с выделением субсидий нет прогресса.

Утренние откровения главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который отправился в Вашингтон с требованием скорее выделить субсидии для развития национальной полупроводниковой промышленности, вдохновили колумнистов Bloomberg углубиться в изучение причин медлительности властей страны в вопросе выделения средств на поддержку отрасли.

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Источник изображения: TSMC

В конце пятидесятых годов, когда запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли подтолкнул развитие всей американской космической отрасли, власти США не боялись активно вмешиваться в экономику. Теперь же, как отмечает источник, отношение властей страны к государственному стимулированию и регулированию в отрасли чётко выражается позицией министра экономики США Джины Раймондо (Gina Raimondo). По её словам, «никто не хочет, чтобы правительство глубоко погружалось в цепочки поставок частного сектора и пыталось управлять всем в ручном режиме».

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Принято считать, что именно свободолюбивая атмосфера Кремниевой долины позволила создать крупнейших техногигантов в мире, и вмешательство государства в эту сферу способно погубить всё достигнутое отраслью информационных технологий. Прочие страны, добившиеся успеха в полупроводниковой сфере – такие, как Тайвань и Южная Корея, в своё время не стеснялись оказывать поддержку профильным предприятиям, и хотя не все инициативы завершались успешно, трудно поспорить, что крупнейшие игроки полупроводникового рынка расположены именно в этих двух странах, либо тесным образом с ними взаимодействуют.