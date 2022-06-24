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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рост тарифов на электроэнергию заставляет тайваньских производителей задумываться о строительстве новых предприятий в других странах
Не так уж хороши местные условия.
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Одним из главных сторонников концентрации литографических производств на Тайване является бывший глава TSMC и основатель компании Моррис Чан (Morris Chang), но действующее руководство этого контрактного производителя чипов своими действиями уже подтвердило, что считает уместным строить новые предприятия в США и Японии, как минимум.

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В этом движении, как можно понять из комментариев главы GlobalWafers Дорис Сю (Doris Hsu) ресурсу DigiTimes, есть не только политическая, но и экономическая мотивация. Дело в том, как поясняет руководитель одного из крупнейших производителей кремниевых пластин, что рост тарифов на электроэнергию на территории Тайваня вынуждает производителей задумываться о строительстве новых предприятий за пределами острова.

Источник изображения: GlobalFoundries

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В прошлом году Тайвань настигла сильная засуха, поэтому и с водными ресурсами у местных производителей чипов не всё в порядке. Климатические и природные условия на Тайване тоже не самые благоприятные: тайфуны и землетрясения способны наносить серьёзный ущерб промышленным предприятиям.

#полупроводники #тайвань #globalwafers
2
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