Одним из главных сторонников концентрации литографических производств на Тайване является бывший глава TSMC и основатель компании Моррис Чан (Morris Chang), но действующее руководство этого контрактного производителя чипов своими действиями уже подтвердило, что считает уместным строить новые предприятия в США и Японии, как минимум.
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В этом движении, как можно понять из комментариев главы GlobalWafers Дорис Сю (Doris Hsu) ресурсу DigiTimes, есть не только политическая, но и экономическая мотивация. Дело в том, как поясняет руководитель одного из крупнейших производителей кремниевых пластин, что рост тарифов на электроэнергию на территории Тайваня вынуждает производителей задумываться о строительстве новых предприятий за пределами острова.
В прошлом году Тайвань настигла сильная засуха, поэтому и с водными ресурсами у местных производителей чипов не всё в порядке. Климатические и природные условия на Тайване тоже не самые благоприятные: тайфуны и землетрясения способны наносить серьёзный ущерб промышленным предприятиям.