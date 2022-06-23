Фирменная утилита XTU призвана оказывать посильную помощь в разгоне процессоров Intel. Версия 7.8.0.21 вышла пару дней назад, и в списке изменений появились интересные функции, связанные с поддержкой разгона при использовании функции TVB (Thermal Velocity Boost), помогающей автоматически определять возможности разгона процессора по частоте для существующих условий охлаждения.
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Изменения сгруппированы в разделе «поддержка будущих платформ», тем самым намекая на возможность их появления с выходом процессоров семейства Raptor Lake. Судя по списку, разгонять при помощи функции TVB можно будет как весь процессор, так и отдельные ядра. Неофициальные источники полагают, что при благоприятном стечении обстоятельств отдельные ядра процессоров Raptor Lake можно будет разогнать до 6 ГГц без применения экзотических средств охлаждения. Одновременно в новой версии утилита Intel XTU отказывается от поддержки «платформы Kabylake».