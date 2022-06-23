По информации Financial Times, британские власти испробовали все доводы доброжелательного характера для привлечения разработчика процессорных архитектур Arm к размещению акций на Лондонской фондовой бирже, но нынешний владелец бизнеса SoftBank очень нуждается в деньгах, а потому постарается привлечь как можно больше средств в ходе IPO на фондовой бирже в Нью-Йорке.
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В правительственных кругах Великобритании ходят разговоры о необходимости применения норм нового закона об инвестициях и национальной безопасности, который был принят в начале этого года. Правительство имеет право вмещаться в сделку, если её исход представляет угрозу для национальной безопасности, хотя в тексте закона речь идёт преимущественно о поглощениях и слияниях, а не публичном размещении акций, как в случае с Arm.
Эксперты поясняют, что у властей страны останется возможность применить закон уже после публичного размещений акций Arm — в том случае, если в руках какого-то крупного зарубежного инвестора сосредоточится весомый пакет акций этой компании, которая номинально будет считаться британской даже в случае размещений акций в Нью-Йорке. Всё чаще местные СМИ сообщают, что SoftBank не так скептически относится к идее двойного размещения акций – в Нью-Йорке и Лондоне одновременно, как наблюдалось ранее.