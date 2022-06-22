Вместо российского газа концерну придётся использовать уголь.

Организованный Bloomberg экономический форум в Катаре позволил высказаться не только Илону Маску (Elon Musk), но и его приятелю Герберту Диссу (Herbert Diess) – главе конкурирующего автоконцерна Volkswagen, который по итогам 2024 года сохраняет некоторые шансы превратиться в крупнейшего поставщика электромобилей, сместив с этой позиции компанию Tesla.

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Источник изображения: Volkswagen

Глава немецкого автогиганта пояснил, что сейчас Volkswagen располагает заказами на поставку электромобилей примерно на год вперёд, и говорить о признаках снижения спроса на автомобили вообще нет никаких оснований, хотя всё может измениться, учитывая наличие достаточного количества способствующих развитию негативного сценария факторов.

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Собственное подразделение по разработке программного обеспечения пока не может похвастать серьёзными успехами, поэтому глава Volkswagen ожидает, что самодостаточным оно станет не ранее чем через десять лет. Прекращение поставок российского газа вынудит Volkswagen перейти на использование угля для генерирования электричества, поскольку поставки СПГ из США и других стран в полной мере перекрытие российского канала компенсировать не смогут. В долгосрочной перспективе, как убеждён глава Volkswagen, немецкий гигант сможет отказаться от российского газа, но на перестройку инфраструктуры потребуется время.