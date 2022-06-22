Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen обеспечен заказами на год вперёд и не переживает по поводу снижения спроса
Вместо российского газа концерну придётся использовать уголь.
анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Организованный Bloomberg экономический форум в Катаре позволил высказаться не только Илону Маску (Elon Musk), но и его приятелю Герберту Диссу (Herbert Diess) – главе конкурирующего автоконцерна Volkswagen, который по итогам 2024 года сохраняет некоторые шансы превратиться в крупнейшего поставщика электромобилей, сместив с этой позиции компанию Tesla.

реклама

Источник изображения: Volkswagen

Глава немецкого автогиганта пояснил, что сейчас Volkswagen располагает заказами на поставку электромобилей примерно на год вперёд, и говорить о признаках снижения спроса на автомобили вообще нет никаких оснований, хотя всё может измениться, учитывая наличие достаточного количества способствующих развитию негативного сценария факторов.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Собственное подразделение по разработке программного обеспечения пока не может похвастать серьёзными успехами, поэтому глава Volkswagen ожидает, что самодостаточным оно станет не ранее чем через десять лет. Прекращение поставок российского газа вынудит Volkswagen перейти на использование угля для генерирования электричества, поскольку поставки СПГ из США и других стран в полной мере перекрытие российского канала компенсировать не смогут. В долгосрочной перспективе, как убеждён глава Volkswagen, немецкий гигант сможет отказаться от российского газа, но на перестройку инфраструктуры потребуется время.

#электромобили #volkswagen #газ #уголь
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Производитель электрических грузовиков Nikola готов наладить самостоятельную сборку тяговых батарей
Илон Маск хорошо отозвался о китайских автопроизводителях
Redwood Materials готова к 2030 году перерабатывать количество аккумуляторов, необходимое для выпуска 5 млн электромобилей ежегодно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ретроклокинг: история Super HEDT
30
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
30
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
54
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
3
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
7
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
17
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
42

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
17:09
А что там покупать? Набрал rtx 3050 в поиске, он мне какую-то шнягу нашел, я даже не понял, что это такое...
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
pOdOnOg
17:08
Спецы считают, что параллельный импорт принесёт 50% подорожание всего ввозимого по данной схеме. Хотелось бы верить, что они ошибаются. Будем посмотреть...
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
Лариса Ануфриева(Шпакова)
17:07
Сегодня пришло смс от Теле2.У меня безлимит стоил 550 в месяц, сегодня написали,что с 5 июля будет стоить 750!!! Думаю уходить от них на более дешёвую связь.
Минцифры и ФАС РФ заинтересовались оператором Tele2 из-за повышения стоимости безлимитных тарифов
mo3ulla
17:06
даже с учетом тех кто покупал для офшоров. они не скупали так как скупал цб и минфин. они покупали в разы больше . дальнейшая история этих денег известна . их просто спи*****
Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
Bloodrender
17:02
Не будет больше бакс по 70р+. В ближайшие годы точно. Путин сделал свою грязную работу и развязал войну. За это ФРС США укрепит нам рубль и позволит рабам в РФii жить лучше.
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
ахахах
16:57
её дарил эпик как-то.Но тоже это на любителя игра.Строить оно конечно прикольно,но какой смысл в этом,если нельзя потом врага тряхнуть отстроившегося
Тираж градостроя Cities Skylines преодолел отметку в 12 миллионов копий
Infinity78
16:52
пока ты только говно в своих штанишках можешь принести, чтобы мамка жопку подтерла. трепло салогрызное
Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
Anglesmith
16:49
Для меня такой проблемы уже лет 10 нет. Торрент на NAS. Медиасервер там же. Телевизор в локальной сети. Очень удобно. Штук 10 флешек валяются в ящике стола. Иногда использую только, как указано выше, ...
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
Антон Васильев
16:49
А я принес прибыли предприятию за последний год на десяток млн$ только аналитикой и матаном. То что ты наделал вредного, уверен, пользу принесло только твоей тушке. И то что ты на войне побывал, оконч...
Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
vladislavich173
16:45
ну такие флешки в принципе под не очень важные документы и фотки все таки можно юзать, но наверное не более
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем