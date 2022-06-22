Сроки ожидания поставок оборудования увеличились до 30 месяцев.

Специалисты TrendForce считают, что до начала спецоперации РФ контрактные производители чипов сохраняли возможность увеличить свои объёмы выпуска продукции на все 10% по итогам следующего года, но теперь им уместнее рассчитывать на более скромные 8%.

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Источник изображения: TSMC

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Литографическое оборудование, которое нужно для расширения мощностей, в отдельных случаях придётся ждать по 18-30 месяцев с момента заказа. Соответственно, производственные мощности участниками рынка будут наращиваться медленнее ожидаемого. С другой стороны, для кого-то сложившаяся ситуация обнаружит положительный момент – беспокоиться по поводу близости момента перепроизводства уже не приходится.