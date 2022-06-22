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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Через год Tesla даже увеличит свой штат
А пока придётся сократить до 3,5% персонала.
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Мантры про «нужно немного потерпеть» свойственны многим руководителям разного уровня, и Илон Маск (Elon Musk) не является исключением, даже если не отдаёт себе явного отчёта в этом. Как отмечает Bloomberg, на экономическом форуме в Катаре глава Tesla сделал важные пояснения по поводу нюансов кадровой политики компании на ближайшие месяцы.

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Источник изображения: Tesla

Во-первых, в ближайшие три месяца Tesla действительно сократит до 10% персонала, получающего фиксированный оклад, поскольку в предыдущие периоды эта часть коллектива компании росла слишком высокими темпами. В совокупности, в ближайшее время Tesla потеряет от 3 до 3,5% численности сотрудников, но через год, как убеждён Илон Маск, штат компании окажется больше, чем был до начала сокращений.

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Во-вторых, как стало известно, пока сокращениям подвергались преимущественно сотрудники, занятые в логистике и продажах, если говорить о персонале с почасовой оплатой, а среди получателей окладов больше всего потерь оказалось в кадровой службе и среди инженеров по разработке программного обеспечения. Кстати, Илон Маск выразил уверенность в том, что попытки уволенных сотрудников выиграть в судебных тяжбах с компанией обречены на провал.

#tesla #илон маск #сокращение штата сотрудников
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