Основатель Redwood Materials Джеффри Брайан Стробел (JB Straubel) ранее заявлял, что средний срок службы тяговой батареи в составе электротранспорта составляет 15 лет, и по мере распространения машин с таким типом силовой установки отрасль сможет полностью обеспечить себя сырьём за счёт вторичной переработки батарей.
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На этой неделе компания объявила о сотрудничестве с Toyota Motor, которая более двадцати лет поставляет на рынок гибридные автомобили, тяговые батареи которых тоже могут быть подвергнуты вторичной переработке. Сама Toyota также заинтересована в получении сырья для изготовления новых батарей на строящемся предприятии в Северной Каролине, поэтому будущее предприятие Redwood Materials в юго-восточной части США сможет обеспечивать её необходимыми материалами.
По оценке Redwood Materials, к 2025 году компания сможет вырабатывать из вторичного сырья количество материалов для анодов и катодов, достаточное для производства миллиона электромобилей в год, а ещё пятью годами позже это количество увеличится в пять раз. Компания также намерена сотрудничать с Ford Motor, поскольку предприятия последней по производству тяговых батарей и электромобилей тоже расположатся на юго-востоке США.