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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск рассчитывает продемонстрировать публике работоспособного человекоподобного робота Tesla к концу сентября
К этой цеди компания движется без изменений в графике.
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Перенос мероприятия AI Day 2 с 19 августа на 30 сентября, как считается, был запланирован руководством Tesla ради возможности продемонстрировать аудитории долгожданного человекоподобного робота Optimus (он же Tesla Bot) в статусе рабочего прототипа. Как отмечает Electrek, на этой неделе Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что компания движется к этой цели. Специалистов, работающих над этим проектом Tesla, глава компании назвал очень талантливыми.

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Источник изображения: Tesla

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Припасено у Tesla и ещё кое-что, связанное с системами искусственного интеллекта. По словам Маска, на мероприятии в конце сентября компания попытается доказать, что не является просто автопроизводителем, а предлагает наиболее жизнеспособные технологии искусственного интеллекта среди участников рынка.

#робототехника #tesla #илон маск #роботы #tesla bot
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