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Новости Hardware Алексей Сычёв
Поддерживать Dogecoin Илон Маск начал по совету других инвесторов
Один из тех советов, в которым миллиардер прислушался.
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Появившаяся как шутка в 2013 году криптовалюта Dogecoin привлекла внимание главы Tesla и одного из богатейших людей планеты, Илона Маска (Elon Musk), и даже косвенно послужила причиной появления судебных исков к миллиардеру, но отказываться от её поддержки он не намерен, как поясняет Bloomberg со ссылкой на новые комментарии самого Маска с полей экономического форума в Катаре.

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Источник изображения: Bloomberg

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Сейчас за эту криптовалюту можно купить сувенирную продукцию Tesla, аэрокосмическая компания SpaceX скоро последует этому примеру, а добывать Dogecoin Илон Маск даже приучил своих детей. По словам миллиардера, обратить внимание на эту криптовалюту ему изначально посоветовали другие инвесторы, и он отнёсся с интересом к их предложению.

#финансы #криптовалюта #илон маск #dogecoin
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