Поскольку агентство Bloomberg председательствовало на мероприятии Qatar Economic Forum в Дохе, то и сопутствующие информационные поводы оно оперативно оформляло в виде новостей на своём сайте, не стесняясь использовать имя Илона Маска (Elon Musk) в заголовках для привлечения аудитории.
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Прежде всего, глава Tesla пояснил, что развитие бизнеса компании больше всего сдерживается дефицитом компонентов и материалов, а не какими-то действиями конкурентов. Потенциал последних он вообще склонено оценивать высоко, особенно если речь идёт о китайских автопроизводителях. «Я думаю, что они очень конкурентоспособны, трудолюбивы и умны», — охарактеризовал деятельность китайских производителей электромобилей руководитель Tesla.