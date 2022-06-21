Но степень загрузки оборудования всё равно окажется выше 90%.

С полной загрузкой в последние месяцы работала не только TSMC, но и другие тайваньские контрактные производители. С начала второго квартала участники рынка начали говорить о снижении спроса на ноутбуки, смартфоны и потребительскую электронику. Предполагалось, что это будет способствовать как снижению нагрузки на контрактных производителей, так и решению проблемы дефицита компонентов. Например, высвободившиеся мощности со временем удастся загрузить заказами от производителей автокомпонентов, которые испытывают острую нехватку комплектующих.

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По информации DigiTimes, в третьем квартале клиенты тайваньских контрактных производителей чипов уменьшат объёмы заказов, но уровень загрузки оборудования всё равно останется выше 90%.

Источник изображения: TSMC

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Данный показатель важен с экономической точки зрения, поскольку он позволяет производителю распределять фиксированные затраты на большее количество готовой продукции с точки зрения себестоимости. При этом если спрос и предложение начнут двигаться к равновесному состоянию, это позволит снизить спекулятивную составляющую в ценах, хотя в условиях растущей инфляции эффект будет и не таким заметным, как многим хотелось бы.